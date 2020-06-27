В Азербайджане лечащихся дома от COVID-19 будут наказывать за нарушения

БАКУ, 27 июн - РИА Новости. Лечащихся дома больных с коронавирусом (COVID-19) привлекут к ответственности за нарушение правил, следует из методических указаний по лечению больных коронавирусом на дому, экземпляр документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, "лица, нарушившие предписанные правила, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом".

"В ходе наблюдения выходить из дома и принимать посетителей запрещено. Этот процесс контролируется специальным мобильным приложением; мобильное приложение обязательно должно быть загружено и быть активным. В назначенное время обязательна отправка электронных сообщений", - говорится в документе.

Согласно расписке, состояние больных, за домашним лечением которых ведется наблюдение, до момента выздоровления находится под контролем семейного/участкового врача.

"При обращении медработника они должны предоставлять правильную информацию, строго следовать рекомендациям врача. В случае необходимости медицинской консультации необходимо обратиться к семейному/участковому врачу. Серьезно соблюдать правила личной гигиены согласно представленной инструкции и обязательно носить медицинскую маску независимо от места нахождения", - говорится в документе.

Согласно данным оперштаба на пятницу, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 369, от вируса скончались 187 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.