Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573555512.html
В Азербайджане лечащихся дома от COVID-19 будут наказывать за нарушения
Лечащихся дома больных с коронавирусом (COVID-19) привлекут к ответственности за нарушение правил, следует из методических указаний по лечению больных... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_887ab9b7e3c46f23e065dafc9ed90eb6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573545215.html
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_887ab9b7e3c46f23e065dafc9ed90eb6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_115:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_66df8e807ba0c789d4369fa9eb3aa6cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_456:0:2504:2048_1400x0_80_0_0_2181bb7c80527efc7986d514f95e0a92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

В Азербайджане лечащихся дома от COVID-19 будут наказывать за нарушения

13:19 27.06.2020
176
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Баку
Сотрудники полиции в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Баку. Архивное фото
БАКУ, 27 июн - РИА Новости. Лечащихся дома больных с коронавирусом (COVID-19) привлекут к ответственности за нарушение правил, следует из методических указаний по лечению больных коронавирусом на дому, экземпляр документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, "лица, нарушившие предписанные правила, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом".
"В ходе наблюдения выходить из дома и принимать посетителей запрещено. Этот процесс контролируется специальным мобильным приложением; мобильное приложение обязательно должно быть загружено и быть активным. В назначенное время обязательна отправка электронных сообщений", - говорится в документе.
Согласно расписке, состояние больных, за домашним лечением которых ведется наблюдение, до момента выздоровления находится под контролем семейного/участкового врача.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
03:50Распространение нового коронавируса
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
"При обращении медработника они должны предоставлять правильную информацию, строго следовать рекомендациям врача. В случае необходимости медицинской консультации необходимо обратиться к семейному/участковому врачу. Серьезно соблюдать правила личной гигиены согласно представленной инструкции и обязательно носить медицинскую маску независимо от места нахождения", - говорится в документе.
Согласно данным оперштаба на пятницу, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 369, от вируса скончались 187 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
Рекомендуем
Врач
В ВСУ выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии выявили 1385 новых случаев заражения коронавирусом
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК допустила проведение нового саммита по теме антикризисного фонда
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил россиян с Днем молодежи
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч
Женщина отмечается в списке избирателей на участке для голосования в Екатеринбурге
Глава ЦИК оценила соблюдение санитарных норм при голосовании по поправкам
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Площади лесных пожаров в России выросли в пять раз за неделю
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Тюменский государственный университет
Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу
Михаил Саакашвили
Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
США дадут Украине сто тысяч долларов для борьбы с последствиями непогоды
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом
Съезд партии КПРФ
КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус
На Украине за сутки выявили 948 заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния