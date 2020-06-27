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Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ
Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:15
россия
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ

13:15 27.06.2020
689
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили
 Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
"Россия опередила нас на фронте реформ. Позор и стыд. Я так был расстроен, когда послушал все эти факты. У нас вчера было включение с владельцем харьковского завода холодильников… Так он рассказал: "У меня были бизнесы здесь, были бизнесы в России. Вот, в России намного легче делать"… Но даже там легче вести экономическую активность и свободнее дышится, чем в нашей демократической Украине. Потому что у нас есть армия чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг", — сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина24".
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
12:08
"Куча чиновников". Саакашвили заявил, что на Украине нет государства
Он также заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система.
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РоссияМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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