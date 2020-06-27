Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
"Россия опередила нас на фронте реформ. Позор и стыд. Я так был расстроен, когда послушал все эти факты. У нас вчера было включение с владельцем харьковского завода холодильников… Так он рассказал: "У меня были бизнесы здесь, были бизнесы в России. Вот, в России намного легче делать"… Но даже там легче вести экономическую активность и свободнее дышится, чем в нашей демократической Украине. Потому что у нас есть армия чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг", — сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина24".
Он также заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система.