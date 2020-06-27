Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573555319.html
США дадут Украине сто тысяч долларов для борьбы с последствиями непогоды
США предоставит Украине помощь в размере 100 тысяч долларов для преодоления последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:15
мид украины
нато
мвд украины
сша
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573535588_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ef146c2456f1cfcd7bcc19c44b44d98e.jpg
https://ria.ru/20200626/1573496986.html
https://ria.ru/20200624/1573414832.html
10
сша
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573535588_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ef146c2456f1cfcd7bcc19c44b44d98e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573535588_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_3edf2ed88040877c2fbbb73a7c8cc9aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573535588_281:0:1001:720_1400x0_80_0_0_5166f6e150ac506f2482a47d5909a410.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид украины, нато, мвд украины, сша, киев, украина, в мире

США дадут Украине сто тысяч долларов для борьбы с последствиями непогоды

13:15 27.06.2020
339
© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press ServiceНаводнение в Ивано-Франковской области Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press Service
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. США предоставит Украине помощь в размере 100 тысяч долларов для преодоления последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу пресс-служба посольства США в Киеве.
В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
Вчера, 09:41
Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек
"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств...", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Загрязнение воздуха в Киеве
24 июня, 12:43
На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог
0441003
Обсудить 10
МИД УкраиныНАТОМВД УкраиныСШАКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Киев
Facebook "переименовала" Киев
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния