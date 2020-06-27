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Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч
Число выявленных заразившихся коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:14
2020-06-27T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 27 июн – РИА Новости.
Число выявленных заразившихся коронавирусом в Иране
превысило 220 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN
она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2456 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 125 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 220 180, жертв – 10 364. При этом на данный момент выздоровели около 180,7 тысячи человек.
В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.