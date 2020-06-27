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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Число умерших с диагнозом коронавирус в Ростовской области по результатам патолого-анатомического вскрытия за сутки выросло на десять человек - до 115, сообщает РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

13:08 27.06.2020
1063
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Число умерших с диагнозом коронавирус в Ростовской области по результатам патолого-анатомического вскрытия за сутки выросло на десять человек - до 115, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 116 и достигло 9311. Коэффициент распространения инфекции составил 0,86.
Врач скорой помощи
Вчера, 11:55Распространение нового коронавируса
В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 5082
"В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще десять человек с COVID-19", - говорится в сообщении.
Это пять женщин и пять мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Среди сопутствующих заболеваний у них были заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, дыхания и почек, гипертония. Таким образом, за весь период эпидемии жертвами COVID-19 в области стали 115 человек.
Всего выздоровели - 5353 человека. Лечение в стационарах получают 693 пациента, из них 30 человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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