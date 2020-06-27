В Ростовской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Число умерших с диагнозом коронавирус в Ростовской области по результатам патолого-анатомического вскрытия за сутки выросло на десять человек - до 115, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 116 и достигло 9311. Коэффициент распространения инфекции составил 0,86.
"В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще десять человек с COVID-19", - говорится в сообщении.
Это пять женщин и пять мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Среди сопутствующих заболеваний у них были заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, дыхания и почек, гипертония. Таким образом, за весь период эпидемии жертвами COVID-19 в области стали 115 человек.
Всего выздоровели - 5353 человека. Лечение в стационарах получают 693 пациента, из них 30 человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.