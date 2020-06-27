В Ростовской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

"В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще десять человек с COVID-19", - говорится в сообщении.

Это пять женщин и пять мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Среди сопутствующих заболеваний у них были заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, дыхания и почек, гипертония. Таким образом, за весь период эпидемии жертвами COVID-19 в области стали 115 человек.