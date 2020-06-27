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МГЕР организовала бесплатные автокинотеатры в День молодежи
"Молодая Гвардия Единой России" в День молодежи организовала бесплатные автокинотеатры под открытым небом в 11 регионах РФ, их посетили почти тысяча зрителей,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:05
молодая гвардия единой россии
михаил калашников
общество
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353
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молодая гвардия единой россии, михаил калашников, общество

МГЕР организовала бесплатные автокинотеатры в День молодежи

13:05 27.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ГоленковЛегковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре
Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре
© РИА Новости / Михаил Голенков
Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" в День молодежи организовала бесплатные автокинотеатры под открытым небом в 11 регионах РФ, их посетили почти тысяча зрителей, сообщили в пресс-службе движения.
В субботу в РФ отмечается День молодежи.
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00:49
День молодежи России
"Молодая Гвардия Единой России" 27 июня, в День молодежи, организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом в 11 регионах России, в кинопоказах приняли участие почти тысяча зрителей", - говорится в сообщении.
Автокинотеатры были организованы на парковочных площадках, звуковое сопровождение передавалось при помощи акустических систем, а также маломощной радиостанцией в стандартном FM-диапазоне для прослушивания на автомагнитолах зрителей. Все кинопоказы начинались после захода солнца.
"В основном фильмы были военно-патриотической тематики, например, историческая картина "Ржев", "Битва за Севастополь", биографический "Калашников", - уточнили в пресс-службе.
Также в День молодежи МГЕР организовала в регионах России трехмерные световые проекции на фасадах домов с информацией о Конституции РФ. В информационном ролике рассказали об истории принятия конституции 1993 года, о зарождении новой России, символике государства, также о вступлении в силу конституции и о поправках, вносимых в основной закон.
Все мероприятия были организованы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением социальной дистанции.
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Молодая гвардия Единой РоссииМихаил КалашниковОбщество
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