МГЕР организовала бесплатные автокинотеатры в День молодежи

Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре. Архивное фото

Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. " Молодая Гвардия Единой России " в День молодежи организовала бесплатные автокинотеатры под открытым небом в 11 регионах РФ, их посетили почти тысяча зрителей, сообщили в пресс-службе движения.

В субботу в РФ отмечается День молодежи.

"Молодая Гвардия Единой России" 27 июня, в День молодежи, организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом в 11 регионах России, в кинопоказах приняли участие почти тысяча зрителей", - говорится в сообщении.

Автокинотеатры были организованы на парковочных площадках, звуковое сопровождение передавалось при помощи акустических систем, а также маломощной радиостанцией в стандартном FM-диапазоне для прослушивания на автомагнитолах зрителей. Все кинопоказы начинались после захода солнца.

"В основном фильмы были военно-патриотической тематики, например, историческая картина "Ржев", "Битва за Севастополь", биографический " Калашников ", - уточнили в пресс-службе.

Также в День молодежи МГЕР организовала в регионах России трехмерные световые проекции на фасадах домов с информацией о Конституции РФ. В информационном ролике рассказали об истории принятия конституции 1993 года, о зарождении новой России, символике государства, также о вступлении в силу конституции и о поправках, вносимых в основной закон.