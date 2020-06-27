Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые действия, которые могут бросить тень на доверие к результатам общероссийского голосования. Высказывать предложения гражданину совершить правонарушение и готовность обойти правовые нормы самому - как минимум, халатное отношение к работе. Санкт-Петербургская избирательная комиссия благодарит Анну Невскую за раскрытие этой ситуации. Что касается Киры Владимировны Ракчеевой, ТИК 22 поручено рассмотреть вопрос о ее профессиональной пригодности", - сказано в сообщении.