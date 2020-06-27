Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573555002.html
Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки
Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила проверить председателя УИК 398 Киру Ракчееву на профессиональную пригодность, после того как журналистке... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:02
голосование по поправкам в конституцию
выборгский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532609_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_48011be721251519e24802e748f2b9fe.jpg
https://ria.ru/20200626/1573509105.html
https://ria.ru/20200626/1573539924.html
выборгский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532609_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_48011be721251519e24802e748f2b9fe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532609_72:0:2801:2047_1400x0_80_0_0_08578b573529da5daee2a5e32faa59b7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532609_484:0:2531:2047_1400x0_80_0_0_7e9373b26ee0b36c0b9d4433bfc5085d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборгский район, общество

Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки

13:02 27.06.2020
491
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила проверить председателя УИК 398 Киру Ракчееву на профессиональную пригодность, после того как журналистке Анне Невской на одном из избирательных участков Выборгского района предложили проголосовать за ее родителей, сообщает пресс-служба Горизбиркома.
"Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые действия, которые могут бросить тень на доверие к результатам общероссийского голосования. Высказывать предложения гражданину совершить правонарушение и готовность обойти правовые нормы самому - как минимум, халатное отношение к работе. Санкт-Петербургская избирательная комиссия благодарит Анну Невскую за раскрытие этой ситуации. Что касается Киры Владимировны Ракчеевой, ТИК 22 поручено рассмотреть вопрос о ее профессиональной пригодности", - сказано в сообщении.
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Вчера, 12:46Голосование по поправкам в Конституцию
Данные о нарушениях на голосовании должны проверить в ЦИК, заявил Песков
По данным пресс-службы, Ракчеева назвала это предложение неудачной шуткой с ее стороны.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 21:20Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
1720100
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюВыборгский районОбщество
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Эмблема на форме сотрудника полиции
Покончивший с собой гендиректор "Пионера" оставил записку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния