Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила проверить председателя УИК 398 Киру Ракчееву на профессиональную пригодность, после того как журналистке Анне Невской на одном из избирательных участков Выборгского района предложили проголосовать за ее родителей, сообщает пресс-служба Горизбиркома.
"Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые действия, которые могут бросить тень на доверие к результатам общероссийского голосования. Высказывать предложения гражданину совершить правонарушение и готовность обойти правовые нормы самому - как минимум, халатное отношение к работе. Санкт-Петербургская избирательная комиссия благодарит Анну Невскую за раскрытие этой ситуации. Что касается Киры Владимировны Ракчеевой, ТИК 22 поручено рассмотреть вопрос о ее профессиональной пригодности", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Ракчеева назвала это предложение неудачной шуткой с ее стороны.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.