В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.