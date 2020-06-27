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В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, всего умерли 17 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:59
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

12:58 27.06.2020 (обновлено: 12:59 27.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале
Врач у окна в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, всего умерли 17 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
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В Тюменской области около 0,2% населения переболело коронавирусом
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2886); 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1720). Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьОбщество
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