Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 27 июн – РИА Новости. Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
"Тема продления оружейного эмбарго, которую выдвигают иностранные государства, не скажется на обороноспособности страны", - цитирует Салами агентство Fars.
По его словам, действующее на данный момент оружейное эмбарго против Ирана стало возможностью для иранских специалистов удовлетворять потребности страны в военной сфере за счет собственного потенциала.
Салами заявил об этом в кулуарах выставки последних военных достижений, среди которых был представлен новый беспилотник "Мерадж-1", способный, по данным иранских СМИ, подниматься на высоту порядка 3,6 километра, преодолевать расстояние в тысячу километров. Длительность его полета составляет около 10,5 часа.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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