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Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявили в КСИР
Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:45
хосейн салами
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хосейн салами, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, сша, в мире

Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявили в КСИР

12:56 27.06.2020 (обновлено: 14:45 27.06.2020)
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 июн – РИА Новости. Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
23 июня, 12:21
США внесли в СБ ООН проект о продлении оружейного эмбарго против Ирана
"Тема продления оружейного эмбарго, которую выдвигают иностранные государства, не скажется на обороноспособности страны", - цитирует Салами агентство Fars.
По его словам, действующее на данный момент оружейное эмбарго против Ирана стало возможностью для иранских специалистов удовлетворять потребности страны в военной сфере за счет собственного потенциала.
Салами заявил об этом в кулуарах выставки последних военных достижений, среди которых был представлен новый беспилотник "Мерадж-1", способный, по данным иранских СМИ, подниматься на высоту порядка 3,6 километра, преодолевать расстояние в тысячу километров. Длительность его полета составляет около 10,5 часа.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
25 июня, 17:46
Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности
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Хосейн СаламиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ИранСШАВ мире
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