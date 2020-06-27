Оружейное эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана, заявили в КСИР

По его словам, действующее на данный момент оружейное эмбарго против Ирана стало возможностью для иранских специалистов удовлетворять потребности страны в военной сфере за счет собственного потенциала.

Салами заявил об этом в кулуарах выставки последних военных достижений, среди которых был представлен новый беспилотник "Мерадж-1", способный, по данным иранских СМИ, подниматься на высоту порядка 3,6 километра, преодолевать расстояние в тысячу километров. Длительность его полета составляет около 10,5 часа.