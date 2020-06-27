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В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 90 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:53
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, происшествия

В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом

12:53 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 90 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 90", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области зарегистрированы еще 216 случаев COVID-19.
Всего в регионе зарегистрированы 12 093 случая новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
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Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 223 человека. Всего уральские врачи вылечили 7009 пациентов, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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