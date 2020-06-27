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Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Роскачество рассказало, на что в первую очередь следует обратить внимание при выборе шашлыка и как производители соблюдают правила его приготовления. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:21
россия
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, роскачество, общество

Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык

12:43 27.06.2020 (обновлено: 15:21 27.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шашлык. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роскачество рассказало, на что в первую очередь следует обратить внимание при выборе шашлыка и как производители соблюдают правила его приготовления.
Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, при этом важно обратить внимание на дату изготовления, отметили в Роскачестве. Кусочки мяса должны быть максимально однородными по размеру и массе: такой шашлык удобно нанизывать на шампур, он равномерно доходит до готовности. Кроме того, важно, чтобы структура мяса была плотной.
"Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается", — отмечают эксперты.
Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом будет запекание в фольге: она надежно защищает от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.
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"Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от нуля до четырех градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше шести градусов. Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов", — говорится в сообщении.
Роскачество также рассказало об "исключительно положительных" результатах повторного мониторинга свиного шашлыка, который уже исследовали в 2018 году. И если тогда в половине образцов специалисты обнаружили патогенные микроорганизмы, то в этом году они не выявили ни одного случая нарушения обязательных требований к микробиологическим показателям.
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