Прокурор оспорил решение суда в Татарстане по делу о насилии над ребенком

Подозреваемый, как отмечают местные СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, а просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка, а потом заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа. Суд его оправдал.