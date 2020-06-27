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Прокурор оспорил решение суда в Татарстане по делу о насилии над ребенком
Прокуратура в Татарстане обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:52
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Прокурор оспорил решение суда в Татарстане по делу о насилии над ребенком

12:43 27.06.2020 (обновлено: 12:52 27.06.2020)
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КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура в Татарстане обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным местных СМИ, в октябре 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной центральной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
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Подозреваемый, как отмечают местные СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, а просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка, а потом заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа. Суд его оправдал.
"В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза. По оценке эксперта, первоначальным показаниям обвиняемого и матери ребенка, установлено, что подсудимый действовал с прямым умыслом. Данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребёнку в любом случае был причинен легкий вред здоровью. Однако оценка этому в приговоре не дана. Поэтому прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана", - сообщил агентству Галиев.
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Республика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
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