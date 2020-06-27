Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200627/1573554335.html
Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция сделала многое для безопасности туристических объектов, при этом стороны обсуждают возобновление... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:41
туризм
коронавирус covid-19
россия
алексей ерхов
мевлют чавушоглу
новости - туризм
сергей лавров
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:168:2787:1736_1400x0_80_0_0_266a50c6d4fc985eeb33f7a7aa91ca28.jpg
https://ria.ru/20200626/1573514464.html
3
россия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:168:2787:1736_1400x0_80_0_0_266a50c6d4fc985eeb33f7a7aa91ca28.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_99:0:2560:1846_1400x0_80_0_0_316dcc49f4dcd57f8975df1dcfc45fc3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_550:0:2396:1846_1400x0_80_0_0_578a1f66257452c79918f2c94cbeae37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, мевлют чавушоглу, новости - туризм, сергей лавров, турция

Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока

12:41 27.06.2020
3443
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция сделала многое для безопасности туристических объектов, при этом стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока.
Ранее представитель МИД Турции сообщил РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ряд региональных вопросов и развитие туризма. Перед этим МВД республики в своем циркуляре сообщило, что Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.
По словам посла, вопросы возобновления полетов и турпотока "изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами".
"Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми", - сказал посол агентству Anadolu.
Флаг Евросоюза
Вчера, 14:08
Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян
1310039
Обсудить 3
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ЕрховМевлют ЧавушоглуНовости - ТуризмСергей ЛавровТурция
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
На Пхукете рассказали, как правильно носить маску на пляже
Лаборатория
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния