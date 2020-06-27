Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока

"Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми", - сказал посол агентству Anadolu.