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Военные построили пять мостов в Тульской области
Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны Дмитрий Булгаков. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:33
алексей дюмин
дмитрий булгаков
одоевский район
тульская область
общество
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одоевский район
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алексей дюмин, дмитрий булгаков, одоевский район, тульская область, общество

Военные построили пять мостов в Тульской области

12:30 27.06.2020 (обновлено: 12:33 27.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский Кремль
Вид на Тульский Кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Тульский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
"В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика", – сказал Булгаков, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.
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Уточняется, что в субботу прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов – он расположен в Одоевском районе. Новый мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов – 216 метров.
Мосты были построены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями ЗВО. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации– 50 лет.
Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах, где построены новые мосты, раньше в период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населённых пунктов.
"Спасибо министерству обороны России за помощь. С 2018 года всего военнослужащие возвели в регионе 14 мостов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем семи тысяч наших жителей из 36 населённых пунктов", - добавил Дюмин, слова которого приводит военное ведомство.
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Алексей ДюминДмитрий БулгаковОдоевский районТульская областьОбщество
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