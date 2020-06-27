Военные построили пять мостов в Тульской области

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
"В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика", – сказал Булгаков, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что в субботу прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов – он расположен в Одоевском районе. Новый мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов – 216 метров.
Мосты были построены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями ЗВО. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации– 50 лет.
Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах, где построены новые мосты, раньше в период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населённых пунктов.
"Спасибо министерству обороны России за помощь. С 2018 года всего военнослужащие возвели в регионе 14 мостов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем семи тысяч наших жителей из 36 населённых пунктов", - добавил Дюмин, слова которого приводит военное ведомство.