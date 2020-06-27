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В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 28 июня, продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

12:26 27.06.2020 (обновлено: 15:58 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИркутск
Иркутск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 28 июня, продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 28 июня.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года", — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности.
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По данным оперативного штаба на 27 июня, в Иркутской области официально подтверждено 6857 случаев заболевания COVID-19, 89 пациентов из числа заболевших скончались, 49 из них — от сопутствующих заболеваний, 2774 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская область
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