https://ria.ru/20200627/1573553970.html
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 28 июня, продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:26
2020-06-27T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область
ИРКУТСК, 27 июн — РИА Новости.
Режим самоизоляции в Иркутской области
, ранее объявленный до 28 июня, продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 28 июня.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года", — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности.
По данным оперативного штаба на 27 июня, в Иркутской области официально подтверждено 6857 случаев заболевания COVID-19, 89 пациентов из числа заболевших скончались, 49 из них — от сопутствующих заболеваний, 2774 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.