В Иркутской области продлили режим самоизоляции

ИРКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Иркутской области , ранее объявленный до 28 июня, продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 28 июня.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности.

По данным оперативного штаба на 27 июня, в Иркутской области официально подтверждено 6857 случаев заболевания COVID-19, 89 пациентов из числа заболевших скончались, 49 из них — от сопутствующих заболеваний, 2774 человека выздоровели.