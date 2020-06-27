В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

На берегу Черного моря в Евпатории. Архивное фото

На берегу Черного моря в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории , сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького. Во время купания семилетняя девочка захлебнулась недалеко от берега, сообщили следователи.

Купальный сезон еще не открыт, предупреждающие об этом таблички были размещены на пляже. Помощь утонувшему ребенку пытался оказать рабочий, который вел на пляже подготовительные работы к открытию. Он вызвал оперативные службы, говорится в сообщении.