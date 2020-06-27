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В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:03
евпатория
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
евпатория, происшествия

В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

12:20 27.06.2020 (обновлено: 15:03 27.06.2020)
18681
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкНа берегу Черного моря в Евпатории
На берегу Черного моря в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
На берегу Черного моря в Евпатории. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького. Во время купания семилетняя девочка захлебнулась недалеко от берега, сообщили следователи.
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Купальный сезон еще не открыт, предупреждающие об этом таблички были размещены на пляже. Помощь утонувшему ребенку пытался оказать рабочий, который вел на пляже подготовительные работы к открытию. Он вызвал оперативные службы, говорится в сообщении.
Следователями проводится проверка по факту гибели ребенка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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