https://ria.ru/20200627/1573553801.html
Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:20
2020-06-27T12:20
афк "система"
роснано
анатолий чубайс
экономика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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афк "система", роснано, анатолий чубайс, экономика
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано
" Анатолий Чубайс
, сообщил заместитель председателя совета директоров АФК Андрей Дубовсков в ходе онлайн-трансляции собрания.
Акционеры увеличили численный состав совета директоров до 12 с 11 человек.
Впервые в совет директоров АФК также вошли бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК "Система" Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.
Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, экс-глава АФК "Система", заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.
В совет также вошли бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам "Системы" Анна Белова.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.