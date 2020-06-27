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Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:20
афк "система"
роснано
анатолий чубайс
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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афк "система", роснано, анатолий чубайс, экономика

Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"

12:20 27.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщил заместитель председателя совета директоров АФК Андрей Дубовсков в ходе онлайн-трансляции собрания.
Акционеры увеличили численный состав совета директоров до 12 с 11 человек.
Впервые в совет директоров АФК также вошли бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК "Система" Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.
Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, экс-глава АФК "Система", заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019
16 июня, 08:02
Биография Анатолия Чубайса
В совет также вошли бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам "Системы" Анна Белова.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.
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АФК "Система"РоснаноАнатолий ЧубайсЭкономика
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