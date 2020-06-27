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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа
Работа московских избирательных участков 30 июня продлена до 20:00, сообщает в субботу пресс-служба Мосгоризбиркома. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:16
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448402_0:220:3112:1972_1400x0_80_0_0_7ad37079d37b2d23b03160fb678858c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мосгоризбирком, владимир путин, общество

Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа

12:16 27.06.2020
278
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работа московских избирательных участков 30 июня продлена до 20:00, сообщает в субботу пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее сообщалось, что участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Вчера, 18:51Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве
"В настоящее время участковые избирательные комиссии продолжают работу по обеспечению права граждан на участие в общероссийском голосовании до дня голосования. Время работы УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года - с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
09:54Голосование по поправкам в Конституцию
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомВладимир ПутинОбщество
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