Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работа московских избирательных участков 30 июня продлена до 20:00, сообщает в субботу пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее сообщалось, что участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.
"В настоящее время участковые избирательные комиссии продолжают работу по обеспечению права граждан на участие в общероссийском голосовании до дня голосования. Время работы УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года - с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.