Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа

Ранее сообщалось, что участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

"В настоящее время участковые избирательные комиссии продолжают работу по обеспечению права граждан на участие в общероссийском голосовании до дня голосования. Время работы УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года - с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении.