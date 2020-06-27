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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, находящийся на самоизоляции из-за заражённых коронавирусом в его окружении, проголосовал по поправкам к Конституции... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:13
голосование по поправкам в конституцию
виктор томенко
алтайский край
политика
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353
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виктор томенко, алтайский край, политика

Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома

12:13 27.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, находящийся на самоизоляции из-за заражённых коронавирусом в его окружении, проголосовал по поправкам к Конституции дома, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Поскольку губернатор находится на самоизоляции, члены участковой избирательной комиссии по обращению Виктора Томенко приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - говорится в сообщении.
Конституция РФ
Вчера, 17:22Голосование по поправкам в Конституцию
Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам
Томенко проголосовал вместе с женой. Губернатор поблагодарил членов избирательной комиссии за то, что они помогли ему выразить своё мнение по поправкам в режиме самоизоляции.
Ранее в обращении к жителям Алтайского края Томенко назвал голосование событием, "которое на многие годы определит будущее нашей страны".
"Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия". Губернатор также призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании.
Томенко перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже примеру главы региона последовал спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
11:33Голосование по поправкам в Конституцию
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье
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Голосование по поправкам в КонституциюВиктор ТоменкоАлтайский крайПолитика
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