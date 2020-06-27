Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома

"Поскольку губернатор находится на самоизоляции, члены участковой избирательной комиссии по обращению Виктора Томенко приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - говорится в сообщении.

Томенко проголосовал вместе с женой. Губернатор поблагодарил членов избирательной комиссии за то, что они помогли ему выразить своё мнение по поправкам в режиме самоизоляции.

Ранее в обращении к жителям Алтайского края Томенко назвал голосование событием, "которое на многие годы определит будущее нашей страны".

"Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия". Губернатор также призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании.