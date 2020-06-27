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Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, находящийся на самоизоляции из-за заражённых коронавирусом в его окружении, проголосовал по поправкам к Конституции... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:13
2020-06-27T12:13
голосование по поправкам в конституцию
виктор томенко
алтайский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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виктор томенко, алтайский край, политика
БАРНАУЛ, 27 июн - РИА Новости.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
, находящийся на самоизоляции из-за заражённых коронавирусом
в его окружении, проголосовал по поправкам к Конституции дома, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Поскольку губернатор находится на самоизоляции, члены участковой избирательной комиссии по обращению Виктора Томенко приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - говорится в сообщении.
Томенко проголосовал вместе с женой. Губернатор поблагодарил членов избирательной комиссии за то, что они помогли ему выразить своё мнение по поправкам в режиме самоизоляции.
Ранее в обращении к жителям Алтайского края Томенко назвал голосование событием, "которое на многие годы определит будущее нашей страны".
"Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия". Губернатор также призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании.
Томенко перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже примеру главы региона последовал спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко.