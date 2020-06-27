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Калининградские пограничники задержали партию контрабандных сигарет
Калининградские пограничники задержали на российско-литовской границе крупную партию контрабандных сигарет - 700 тысяч пачек, которые пытались вывезти из... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
литва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, литва, происшествия

Калининградские пограничники задержали партию контрабандных сигарет

12:15 27.06.2020
303
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКПП на границе
КПП на границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КПП на границе. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградские пограничники задержали на российско-литовской границе крупную партию контрабандных сигарет - 700 тысяч пачек, которые пытались вывезти из Калининградской области в фуре под видом хлористого натрия, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
"В автомобильном пункте пропуска задержана фура, следовавшая на выезд из Калининградской области в Литву, на которой, в соответствии с предъявленными водителем документами, перевозился непищевой таблетированный хлористый натрий. В ходе осмотра в опломбированном полуприцепе вместо заявленного груза обнаружено 705 тысяч пачек сигарет, сокрытых от пограничного и таможенного контроля", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что контрабандный товар изъят, проводится проверка, устанавливаются остальные причастные лица. За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
9 июня, 14:31
В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая
1142201
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьЛитваПроисшествия
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