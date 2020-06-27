Калининградские пограничники задержали партию контрабандных сигарет

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградские пограничники задержали на российско-литовской границе крупную партию контрабандных сигарет - 700 тысяч пачек, которые пытались вывезти из Калининградской области в фуре под видом хлористого натрия, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
"В автомобильном пункте пропуска задержана фура, следовавшая на выезд из Калининградской области в Литву, на которой, в соответствии с предъявленными водителем документами, перевозился непищевой таблетированный хлористый натрий. В ходе осмотра в опломбированном полуприцепе вместо заявленного груза обнаружено 705 тысяч пачек сигарет, сокрытых от пограничного и таможенного контроля", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что контрабандный товар изъят, проводится проверка, устанавливаются остальные причастные лица. За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.