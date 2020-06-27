Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573553504.html
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200627/1573547766.html
1
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

12:11 27.06.2020
3263
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 июн - РИА Новости. Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"За сутки скончалось 4 человека, 2 - от COVID-19, 2 - иные причины. Всего за весь период скончались 67 взрослых, в том числе 32 случая от COVID-19, 32 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму
09:11Распространение нового коронавируса
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
За сутки в Алтайском крае зарегистрированы 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 41 человек, Новоалтайск – 12, Тальменский район – 11, Михайловский район – 4, Первомайский район – 4, Бийск, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Павловский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3753 человека, в том числе 381 ребенок до 17 лет включительно… Тяжелобольных на сегодня - 82, на аппарате ИВЛ - 22. Всего выздоровело – 2695 (2436 взрослых и 259 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 107, дети – 8)", - уточняют в оперштабе.
На 27 июня 884 человека находятся под меднаблюдением и на самоизоляции. Закончены наблюдение и самоизоляция для 31 531 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 186 655 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020300
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома
КПП на границе
Калининградские пограничники задержали партию контрабандных сигарет
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В Ингушетии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
Здание, затопленное в результате наводнения
Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за затоплений
Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик
Депутат сообщил, что глава заксобрания Приморья заболел коронавирусом
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Нур-Султан вновь затопило после дождя
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Врач у окна в госпитале
В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
Вид на Тульский Кремль
Военные построили пять мостов в Тульской области
Горожане на улице в Варшаве
В Польше выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Анатолий Чубайс
Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния