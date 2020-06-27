В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

БАРНАУЛ, 27 июн - РИА Новости. Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"За сутки скончалось 4 человека, 2 - от COVID-19, 2 - иные причины. Всего за весь период скончались 67 взрослых, в том числе 32 случая от COVID-19, 32 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

За сутки в Алтайском крае зарегистрированы 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 41 человек, Новоалтайск – 12, Тальменский район – 11, Михайловский район – 4, Первомайский район – 4, Бийск, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Павловский районы – по одному человеку.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3753 человека, в том числе 381 ребенок до 17 лет включительно… Тяжелобольных на сегодня - 82, на аппарате ИВЛ - 22. Всего выздоровело – 2695 (2436 взрослых и 259 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 107, дети – 8)", - уточняют в оперштабе.

На 27 июня 884 человека находятся под меднаблюдением и на самоизоляции. Закончены наблюдение и самоизоляция для 31 531 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 186 655 человек.