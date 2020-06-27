В Ингушетии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев Общее число выявленных случаев коронавируса Ингушетии приблизилось к 3 тысячам, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2946 случаев заражения коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2978 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 32. Выздоровели всего 2474 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 232 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 98, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6939 человек, остаются под наблюдением 397 человек, в том числе 165 – в условиях самоизоляции на дому.