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В Ингушетии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии приблизилось к 3 тысячам, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

12:11 27.06.2020
84
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии приблизилось к 3 тысячам, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2946 случаев заражения коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
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"По результатам исследований выявлено 2978 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 32. Выздоровели всего 2474 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 232 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 98, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6939 человек, остаются под наблюдением 397 человек, в том числе 165 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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