Депутат сообщил, что глава заксобрания Приморья заболел коронавирусом

"Коронавирус не выбирает жертву по социальному статусу и месту работы, заразиться им может каждый. На днях заболел наш коллега - председатель законодательного собрания Приморского края Александр Иванович Ролик. Сейчас он находится на стационаре, болезнь проходит без осложнений. От себя лично и от лица всего депутатского корпуса желаю ему скорейшего выздоровления", - рассказал Новиков на своей странице в Facebook.