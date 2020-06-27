Депутат сообщил, что глава заксобрания Приморья заболел коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заболел коронавирусом, лечится в стационаре, сообщил его коллега, депутат регионального парламента Дмитрий Новиков.
"Коронавирус не выбирает жертву по социальному статусу и месту работы, заразиться им может каждый. На днях заболел наш коллега - председатель законодательного собрания Приморского края Александр Иванович Ролик. Сейчас он находится на стационаре, болезнь проходит без осложнений. От себя лично и от лица всего депутатского корпуса желаю ему скорейшего выздоровления", - рассказал Новиков на своей странице в Facebook.
Представитель пресс-службы краевого парламента сообщил РИА Новости, что Ролик уже неделю находится в отпуске. Санитарные мероприятия в аппарате заксобрания не проводятся, добавил собеседник агентства.
В пятницу на очередном заседании заксобрания, которое прошло в онлайн-режиме, Ролик не присутствовал.
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