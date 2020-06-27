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Депутат сообщил, что глава заксобрания Приморья заболел коронавирусом
Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заболел коронавирусом, лечится в стационаре, сообщил его коллега, депутат регионального... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:08
приморский край
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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приморский край, общество

Депутат сообщил, что глава заксобрания Приморья заболел коронавирусом

12:08 27.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПредседатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик
Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 июня – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заболел коронавирусом, лечится в стационаре, сообщил его коллега, депутат регионального парламента Дмитрий Новиков.
"Коронавирус не выбирает жертву по социальному статусу и месту работы, заразиться им может каждый. На днях заболел наш коллега - председатель законодательного собрания Приморского края Александр Иванович Ролик. Сейчас он находится на стационаре, болезнь проходит без осложнений. От себя лично и от лица всего депутатского корпуса желаю ему скорейшего выздоровления", - рассказал Новиков на своей странице в Facebook.
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Представитель пресс-службы краевого парламента сообщил РИА Новости, что Ролик уже неделю находится в отпуске. Санитарные мероприятия в аппарате заксобрания не проводятся, добавил собеседник агентства.
В пятницу на очередном заседании заксобрания, которое прошло в онлайн-режиме, Ролик не присутствовал.
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