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Число заразившихся коронавирусом в ЛНР достигло 498 человек
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 498, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:02
минздрав лнр
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

Число заразившихся коронавирусом в ЛНР достигло 498 человек

12:02 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 498, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 25 июня в республике было выявлено 494 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - два врача.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 498", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в общей сложности выписаны 435 человек - полностью выздоровевших и "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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