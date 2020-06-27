В Польше выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 319 человек за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество выявленных носителей COVID-19 в республике составило 33 714. За минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1435.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1869 человек, 80 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 16 568 находятся на карантине, 19 972 выздоровели.

При этом в последние дни количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом превышает их прирост. По данным минздрава, за последние семь дней на 2079 новых пациентов пришлось 3520 выздоровевших.

В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный правительством в связи с пандемией коронавируса в марте текущего года.