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В Польше выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 319 человек за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:00
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коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом

12:00 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 319 человек за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее количество выявленных носителей COVID-19 в республике составило 33 714. За минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1435.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1869 человек, 80 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 16 568 находятся на карантине, 19 972 выздоровели.
При этом в последние дни количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом превышает их прирост. По данным минздрава, за последние семь дней на 2079 новых пациентов пришлось 3520 выздоровевших.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный правительством в связи с пандемией коронавируса в марте текущего года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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