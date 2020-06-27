https://ria.ru/20200627/1573553079.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области двое заболевших школьников и пятеро пенсионеров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:58
2020-06-27T11:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости.
Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области
двое заболевших школьников и пятеро пенсионеров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 19 случаев коронавирусной инфекции. Среди них двое учащихся школ, выявленных при обследовании по контакту с заболевшими родственниками в семье, и пятеро лиц старше 65 лет, заболевших пневмонией", - сказали в штабе.
Среди подтверждённых случаев 14 заболевших выявлены на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония, у пятерых заболевание протекает бессимптомно, вирус у них обнаружен по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших.
В пятницу калининградские власти продлили режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше по месту жительства, в том числе садовых домах, до 10 июля.
Всего на 27 июня на COVID-19 обследовано 85,3 тысячи человек. Выявлено 2411 случаев заражения, 1399 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1532 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.