Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за затоплений

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Кавалеровского района Приморья, где из-за ливней подтопило участки, размыло мосты и произошло обрушение участков дорог, сообщает правительство региона.

Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье на 26-27 июня. Города Фокино Артем в пятницу частично остались без света. Во Владивостоке отмечаются многочисленные подтопления дорог, на одном участке сошел сель. Придомовые территории подтоплены в Артеме, также в воде оказалась парковка аэропорта Владивостока. В регионе затопило ряд дорог, на нескольких участках ограничено движение.

"Режим ЧС объявлен в Кавалеровском районе Приморья... Вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета. В ЕДДС района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка", - говорится в сообщении.

Дополняется, что повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка–Рудная Пристань и Устиновка–Зеркальное, на этих участках затоплены мосты. Проезд запрещен на 32-м километре трассы Устиновка-Зеркальное, где вода доходит до 50 сантиметров.

Кроме того, из-за продолжающихся дождей в регионе ограничен или полностью отсутствует проезд по нескольким направлениям. На участке Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе отмечены переливы на протяжении 1 километра и глубиной до 20 сантиметров. Временно ограничен подъезд к селу Подгорное в Кировском районе. Переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту. Ограничено движение и в Красноармейском районе на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка, где переливы высотой до 30-40 сантиметров.