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Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за затоплений
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Кавалеровского района Приморья, где из-за ливней подтопило участки, размыло мосты и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:57
кавалеровский район
владивосток
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кавалеровский район, владивосток, приморский край, происшествия

Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за затоплений

11:57 27.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание, затопленное в результате наводнения
Здание, затопленное в результате наводнения
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание, затопленное в результате наводнения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 июня – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Кавалеровского района Приморья, где из-за ливней подтопило участки, размыло мосты и произошло обрушение участков дорог, сообщает правительство региона.
Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье на 26-27 июня. Города Фокино и Артем в пятницу частично остались без света. Во Владивостоке отмечаются многочисленные подтопления дорог, на одном участке сошел сель. Придомовые территории подтоплены в Артеме, также в воде оказалась парковка аэропорта Владивостока. В регионе затопило ряд дорог, на нескольких участках ограничено движение.
Приморский край
Вчера, 12:43
В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог
"Режим ЧС объявлен в Кавалеровском районе Приморья... Вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета. В ЕДДС района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка", - говорится в сообщении.
Дополняется, что повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка–Рудная Пристань и Устиновка–Зеркальное, на этих участках затоплены мосты. Проезд запрещен на 32-м километре трассы Устиновка-Зеркальное, где вода доходит до 50 сантиметров.
Кроме того, из-за продолжающихся дождей в регионе ограничен или полностью отсутствует проезд по нескольким направлениям. На участке Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе отмечены переливы на протяжении 1 километра и глубиной до 20 сантиметров. Временно ограничен подъезд к селу Подгорное в Кировском районе. Переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту. Ограничено движение и в Красноармейском районе на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка, где переливы высотой до 30-40 сантиметров.
Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Ольгинском районе на трассе от 300-го километра до села Фурманово. Там сразу на нескольких участках до 19-го километра отмечены высокие переливы, проезд ограничен для легковых автомобилей. От 19-го километра и дальше проезда нет. Воды поднялась высоко, есть размывы земельного полотна и подходов к мостам. Больше всего пострадал временный мост на 27-м километре, есть угроза обрушения. Специалисты патрулируют все эти участки.
Ливень
Вчера, 04:35
Города Фокино и Артем в Приморье частично остались без света из-за ливней
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Кавалеровский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
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