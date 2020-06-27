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Покончивший с собой гендиректор "Пионера" оставил записку
Следователи обнаружили рядом с телом погибшего генерального директора группы компаний "Пионер" Андрея Грудина записку, в которой он просит никого не винить в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:54
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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москва, происшествия

Покончивший с собой гендиректор "Пионера" оставил записку

11:54 27.06.2020
13577
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Следователи обнаружили рядом с телом погибшего генерального директора группы компаний "Пионер" Андрея Грудина записку, в которой он просит никого не винить в своей смерти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тело Грудина обнаружили в личном кабинете в офисе на улице Малой Пироговской в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
"На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", - сказал собеседник агентства.
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
10:49
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
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