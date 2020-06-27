Покончивший с собой гендиректор "Пионера" оставил записку

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Следователи обнаружили рядом с телом погибшего генерального директора группы компаний "Пионер" Андрея Грудина записку, в которой он просит никого не винить в своей смерти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.