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В Москве прокомментировали новые данные по заболеваемости COVID-19
Самое низкое число новых выявленных случаев коронавируса с начала апреля зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:51
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве прокомментировали новые данные по заболеваемости COVID-19

11:51 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самое низкое число новых выявленных случаев коронавируса с начала апреля зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.
"В столице подтверждено 750 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 апреля. 43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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