В Москве прокомментировали новые данные по заболеваемости COVID-19

"В столице подтверждено 750 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 апреля. 43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.