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В Хабаровском крае продлили запрет на работу общепита
Власти Хабаровского края продлили до 12 июля ряд ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в частности, останутся закрытыми РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае продлили запрет на работу общепита

11:49 27.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗакрытие предприятий общепита
Закрытие предприятий общепита
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Закрытие предприятий общепита. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 27 июн – РИА Новости. Власти Хабаровского края продлили до 12 июля ряд ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в частности, останутся закрытыми развлекательные центры и общепит, продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщается на сайте регионального правительства.
Ранее сообщалось, что Хабаровский край с 11 июня приступил к первому этапу снятия ограничений. Снят режим самоизоляции для жителей моложе 65 лет, открылись некоторые магазины промышленных товаров и дежурные группы в детских садах. С 18 июня начали работать летние кафе. Запрет на массовые мероприятия и работу развлекательных центров был до 1 июля.
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"Постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Согласно документу, с 29 июня до 12 июля включительно продлевается режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями. До 12 июля продлевается запрет на работу развлекательных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 12 июля также запрещена работа детских игровых комнат и аттракционов. По-прежнему запрещена работа общественных бань, саун, предприятий общественного питания. Кафе и рестораны могут обслуживать посетителей только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам.
Сообщается, что в рамках постановления до 12 июля также запрещается проведение массовых развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с очным пребыванием граждан.
По данным минздрава региона, на 27 июня в крае инфекция подтверждена у более 3,9 тысячи человек. Выздоровели более 2,1 тысячи человек, 28 заболевших умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалХабаровский крайОбщество
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