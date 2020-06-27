В Москве задержали водителя за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников ГИБДД взяткой в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, 26 июня в ходе несения службы на Бережковской набережной около 20.00 инспекторы ДПС остановили автомобиль "Ягуар" для проверки документов. Водитель сильно нервничал и неохотно отвечал на вопросы полицейских. При дальнейшем общении у сотрудников ГИБДД возникли основания полагать, что гражданин может находиться в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он ответил отказом.

"В патрульном автомобиле при составлении административного материала за отказ от прохождения освидетельствования, гражданин предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 300 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля", - говорится в сообщении.

После этого водитель попытался покинуть транспортное средство, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД России по району Дорогомилово.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.