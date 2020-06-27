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В Москве задержали водителя за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД
Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников ГИБДД взяткой в 300 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:46
гибдд мвд рф
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гибдд мвд рф, москва, происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

11:46 27.06.2020
1753
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников ГИБДД взяткой в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 26 июня в ходе несения службы на Бережковской набережной около 20.00 инспекторы ДПС остановили автомобиль "Ягуар" для проверки документов. Водитель сильно нервничал и неохотно отвечал на вопросы полицейских. При дальнейшем общении у сотрудников ГИБДД возникли основания полагать, что гражданин может находиться в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он ответил отказом.
Взятка. Архивное фото.
15 октября 2019, 17:11
Житель Калининграда пытался дать сотруднику ФСБ взятку в полмиллиона рублей
"В патрульном автомобиле при составлении административного материала за отказ от прохождения освидетельствования, гражданин предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 300 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
После этого водитель попытался покинуть транспортное средство, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД России по району Дорогомилово.
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, составлен протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы направлены в суд.
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ГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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