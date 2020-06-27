В Москве задержали водителя за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников ГИБДД взяткой в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 26 июня в ходе несения службы на Бережковской набережной около 20.00 инспекторы ДПС остановили автомобиль "Ягуар" для проверки документов. Водитель сильно нервничал и неохотно отвечал на вопросы полицейских. При дальнейшем общении у сотрудников ГИБДД возникли основания полагать, что гражданин может находиться в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он ответил отказом.
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"В патрульном автомобиле при составлении административного материала за отказ от прохождения освидетельствования, гражданин предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 300 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
После этого водитель попытался покинуть транспортное средство, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД России по району Дорогомилово.
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, составлен протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы направлены в суд.