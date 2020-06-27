Эксперт прокомментировал фейки о России и Афганистане в американских СМИ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Появление фейковых новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях - попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их работе, это в духе "холодной войны", считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан.
"Это типично в духе "холодной войны". Это связано, прежде всего, с попыткой оказания психологического воздействия на наших дипломатов путем запугивания, угроз, всевозможных каких-то фейков на основе полных небылиц. Главное – это помешать работе наших дипломатов. Это стандартная процедура американской контрразведки сделать все возможнее, чтобы человек, то есть конкретно в данном случае дипломаты, которые работают на территории Соединенных Штатов, его держать, как они выражаются, off balance, то есть в состоянии неуверенности, страха, запуганном короче говоря", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
Он отметил, что такими же способами США пользовались в 70-х годах прошлого века в период "холодной войны". "Максимально затруднить работу наших дипломатов по объективному освещению событий в стране пребывания, в данном случае в США. Естественно, используют для этого дела всевозможные фейки надуманные в отношении нашей страны", - подчеркнул эксперт.
По мнению Орджоникидзе, от властей США не последует серьезной реакции на требование российского посольства.
"Они ничего не будут делать, не будут реагировать, скажут "частное издание написало, и все, а мы ни при чем". Мы знаем эти штучки. А частные издания всегда пишут, как правило, особенно New York Times, под диктовку ФБР, что касается деятельности наших дипломатов", - отметил он.
Он добавил, что американцы всегда понимают только противодействие, "когда им такое же устраивают в Москве, вот тогда они понимают и прекращают давление".
"Я думаю, что наши дипломаты к этому были готовы, они это ожидали и встретили во всеоружии, что называется", - заключил эксперт.