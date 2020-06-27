Эксперт прокомментировал фейки о России и Афганистане в американских СМИ

"Это типично в духе "холодной войны". Это связано, прежде всего, с попыткой оказания психологического воздействия на наших дипломатов путем запугивания, угроз, всевозможных каких-то фейков на основе полных небылиц. Главное – это помешать работе наших дипломатов. Это стандартная процедура американской контрразведки сделать все возможнее, чтобы человек, то есть конкретно в данном случае дипломаты, которые работают на территории Соединенных Штатов, его держать, как они выражаются, off balance, то есть в состоянии неуверенности, страха, запуганном короче говоря", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.