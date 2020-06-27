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Эксперт прокомментировал фейки о России и Афганистане в американских СМИ
Появление фейковых новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях - попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:43
россия
фбр
сергей орджоникидзе
афганистан
сша
в мире
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россия
афганистан
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792551_0:47:3072:1775_1400x0_80_0_0_f01b4cebbc5b00bc381b0955115889b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фбр, сергей орджоникидзе, афганистан, сша, в мире

Эксперт прокомментировал фейки о России и Афганистане в американских СМИ

11:43 27.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащий афганской национальной армии
Военнослужащий афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащий афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Появление фейковых новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях - попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их работе, это в духе "холодной войны", считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан.
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"Это типично в духе "холодной войны". Это связано, прежде всего, с попыткой оказания психологического воздействия на наших дипломатов путем запугивания, угроз, всевозможных каких-то фейков на основе полных небылиц. Главное – это помешать работе наших дипломатов. Это стандартная процедура американской контрразведки сделать все возможнее, чтобы человек, то есть конкретно в данном случае дипломаты, которые работают на территории Соединенных Штатов, его держать, как они выражаются, off balance, то есть в состоянии неуверенности, страха, запуганном короче говоря", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
Он отметил, что такими же способами США пользовались в 70-х годах прошлого века в период "холодной войны". "Максимально затруднить работу наших дипломатов по объективному освещению событий в стране пребывания, в данном случае в США. Естественно, используют для этого дела всевозможные фейки надуманные в отношении нашей страны", - подчеркнул эксперт.
По мнению Орджоникидзе, от властей США не последует серьезной реакции на требование российского посольства.
"Они ничего не будут делать, не будут реагировать, скажут "частное издание написало, и все, а мы ни при чем". Мы знаем эти штучки. А частные издания всегда пишут, как правило, особенно New York Times, под диктовку ФБР, что касается деятельности наших дипломатов", - отметил он.
Он добавил, что американцы всегда понимают только противодействие, "когда им такое же устраивают в Москве, вот тогда они понимают и прекращают давление".
"Я думаю, что наши дипломаты к этому были готовы, они это ожидали и встретили во всеоружии, что называется", - заключил эксперт.
Здание посольства России в США
05:30
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
4221113
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РоссияФБРСергей ОрджоникидзеАфганистанСШАВ мире
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