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https://ria.ru/20200627/1573552528.html
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине нет государства, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:14
михаил саакашвили
украина
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573389658.html
Цитируя высказывание Мишико об их государстве, наши пропагандисты даже не поняли, что эти слова полностью относятся и к нашему. Одни в один!
31
Напротив, теперь Москва работает на его имидж, так часто цитируя.
15
17
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526650_0:57:1631:974_1400x0_80_0_0_8cbef8b91d5d6e16d35e531f6a2a0803.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

11:39 27.06.2020 (обновлено: 14:14 27.06.2020)
8061
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. На Украине нет государства, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
"Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", — цитирует Саакашвили сайт телеканала "Украина 24".
Политик добавил, что качество жизни на Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.
"Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — заключил Саакашвили.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
23 июня, 19:51
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в Грузии в ночные клубы
8215095486
Обсудить 17
Михаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Цитируя высказывание Мишико об их государстве, наши пропагандисты даже не поняли, что эти слова полностью относятся и к нашему. Одни в один!
27 июня, 13:15
instupak
10000021
Напротив, теперь Москва работает на его имидж, так часто цитируя.
27 июня, 13:17
instupak
3000012
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