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Избирком Монголии проведет ручной пересчет голосов на выборах в парламент
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга попросил Генеральную избирательную комиссию страны (ГИК) в срочном порядке вручную пересчитать все бюллетени, поданные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:37
2020-06-27T11:37
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РИА Новости
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халтмаагийн баттулга, монголия, в мире
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
попросил Генеральную избирательную комиссию страны (ГИК) в срочном порядке вручную пересчитать все бюллетени, поданные проголосовавшими на недавних парламентских выборах, сообщает агентство Синьхуа
со ссылкой на пресс-службу монгольского лидера.
Накануне агентство Монцамэ со ссылкой на ГИК сообщило, что по результатам прошедших в среду парламентских выборов большинство мест в законодательном органе страны получила правящая Монгольская народная партия. Монгольская народная партия получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). При этом Демократическая партия получила 11 мандатов, один мандат - независимый кандидат, и по одному мандату получили коалиции "Наша коалиция" и "Правильный человек, электорат".
Баттулга принял решение о пересчете голосов после того, как представители некоторых политических партий и независимые кандидаты заявили, что на парламентских выборах были замечены "организованные нарушения и манипулирование".
Комиссия должна провести ручной пересчет голосов во всех 29 избирательных округах за выходные.
Явка избирателей на этих выборах была самой высокой с 2000 года. Ранее избирательная комиссия сообщала, что явка составила 52,6%.
Парламент Монголии состоит из 76 депутатов и избирается гражданами страны простым большинством сроком на четыре года. Депутаты выдвигают кандидатов для голосования на выборах президента, а также утверждают кандидатуры министров и премьер-министра, которую выдвигает глава государства.