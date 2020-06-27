Правительство упразднило ряд нормативных актов в сфере туризма

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство России отменило ряд неактуальных норм в сфере туризма и метрологии для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по отмене неактуальных норм в рамках механизма "регуляторной гильотины". Новыми постановлениями упразднены отдельные акты в сфере туризма и метрологии", - говорится в сообщении.

В частности, отменены нормативные акты и отдельные положения, содержащие требования по контролю и надзору в туризме. Эти документы перестанут действовать с 1 января 2021 года. Среди аннулированных актов – постановления об утверждении правил оказания экстренной помощи туристам, о возмещении ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности туроператора, а также об аккредитации организаций, ответственных за классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Уточняется, что до конца года будут приняты новые нормы. Они позволят обеспечить защиту прав туристов без избыточной нагрузки на бизнес.