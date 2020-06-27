https://ria.ru/20200627/1573552327.html
Правительство упразднило ряд нормативных актов в сфере туризма
Правительство России отменило ряд неактуальных норм в сфере туризма и метрологии для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата, сообщается на... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:32
2020-06-27T11:32
туризм
россия
правительство рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, правительство рф
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство России отменило ряд неактуальных норм в сфере туризма и метрологии для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает работу по отмене неактуальных норм в рамках механизма "регуляторной гильотины". Новыми постановлениями упразднены отдельные акты в сфере туризма и метрологии", - говорится в сообщении.
В частности, отменены нормативные акты и отдельные положения, содержащие требования по контролю и надзору в туризме. Эти документы перестанут действовать с 1 января 2021 года. Среди аннулированных актов – постановления об утверждении правил оказания экстренной помощи туристам, о возмещении ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности туроператора, а также об аккредитации организаций, ответственных за классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Уточняется, что до конца года будут приняты новые нормы. Они позволят обеспечить защиту прав туристов без избыточной нагрузки на бизнес.
Также в сфере метрологии аннулированы документы, регулирующие вопросы единства измерений. Это акты, изданные ведомствами с 2009 по 2018 год, в том числе устанавливающие требования в области гидрометеорологии и ветеринарии, при проведении измерений на таможне и расфасовке товаров.