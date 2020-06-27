В Кабардино-Балкарии число умерших с коронавирусом выросло до 52

Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 52, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 50 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два человека – мужчины, 1938 и 1960 годов рождения, жители поселка Белая речка и Нальчика", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 60 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4851. Выздоровели за сутки 59 человек, всего выздоровевших в регионе - 3096.

В госпиталях находятся 1339 человек, из которых 56 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1624 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1411 человек, имевших контакты с зараженными людьми.