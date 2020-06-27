Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573552030.html
В Кабардино-Балкарии число умерших с коронавирусом выросло до 52
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 52, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_07f44efac759942f58978ea926c74d1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_1e5ca24a96f729f851837cde5cb73e27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)

В Кабардино-Балкарии число умерших с коронавирусом выросло до 52

11:25 27.06.2020
425
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 52, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 50 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – мужчины, 1938 и 1960 годов рождения, жители поселка Белая речка и Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 60 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4851. Выздоровели за сутки 59 человек, всего выздоровевших в регионе - 3096.
В госпиталях находятся 1339 человек, из которых 56 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1624 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1411 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
120100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Рекомендуем
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус
Вид на Улан-Батор
Избирком Монголии проведет ручной пересчет голосов на выборах в парламент
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне увековечат уровень воды при паводке 2019 года на памятном знаке
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Гостей "Зарядья" будут предупреждать о мерах против коронавируса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье
Дом правительства Российской Федерации
Правительство упразднило ряд нормативных актов в сфере туризма
Таллин
В Эстонии не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Элла Памфилова
Глава ЦИК проголосовала по поправкам в Конституцию в Истре
НАСА показало на видео жизнь Солнца за десять лет
НАСА показало на видео "жизнь" Солнца за десять лет
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Москвичам посоветовали в жару избегать физических нагрузок и пить воду
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В ДНР выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал поправки в Конституцию своевременными и актуальными
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Петербурге загорелся грузовик с кислотой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния