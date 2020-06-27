https://ria.ru/20200627/1573552030.html
В Кабардино-Балкарии число умерших с коронавирусом выросло до 52
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 52, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:25
2020-06-27T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости.
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 52, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 50 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – мужчины, 1938 и 1960 годов рождения, жители поселка Белая речка и Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 60 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4851. Выздоровели за сутки 59 человек, всего выздоровевших в регионе - 3096.
В госпиталях находятся 1339 человек, из которых 56 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1624 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1411 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.