Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев. Cоответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, теперь разрешается поселять отдыхающих по два человека в номер. Ранее рекомендовалось размещать гостей только по одному. Впрочем, это ограничение не распространяется на семьи, а также на сопровождающих и проживающих вместе людей.

Кроме того, теперь отдыхающим не нужно будет представлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Но вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.

В санаториях также разрешаются групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.