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Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев. Cоответствующий документ опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:42
россия
общество
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https://ria.ru/20200617/1573049994.html
Опять справка об отсутствии контактов с заболевшими. Это ж "филькина грамота". Откуда врач знает что у меня контактов не было?
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6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1400x0_80_0_0_5143dadc5197368f560be02a2dc08b04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, общество

Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев

11:18 27.06.2020 (обновлено: 13:42 27.06.2020)
16449
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Лежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев. Cоответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Так, теперь разрешается поселять отдыхающих по два человека в номер. Ранее рекомендовалось размещать гостей только по одному. Впрочем, это ограничение не распространяется на семьи, а также на сопровождающих и проживающих вместе людей.
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Кроме того, теперь отдыхающим не нужно будет представлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Но вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
В санаториях также разрешаются групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Опять справка об отсутствии контактов с заболевшими. Это ж "филькина грамота". Откуда врач знает что у меня контактов не было?
27 июня, 11:42
АКАндрей К
1610000
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