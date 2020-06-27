https://ria.ru/20200627/1573551765.html
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев. Cоответствующий документ опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:18
2020-06-27T13:42
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1400x0_80_0_0_5143dadc5197368f560be02a2dc08b04.jpg
https://ria.ru/20200617/1573049994.html
Андрей К
Опять справка об отсутствии контактов с заболевшими. Это ж "филькина грамота". Откуда врач знает что у меня контактов не было?
17
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1400x0_80_0_0_5143dadc5197368f560be02a2dc08b04.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_dba2e4e79c678d3a5fbfc69121dab6a0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_286:0:2205:1919_1400x0_80_0_0_d086b0d689d72f035412c50ea7b0a8f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество