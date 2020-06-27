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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573551737.html
В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 18,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 299... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус

11:18 27.06.2020
177
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 18,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 299 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 18,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 299 тысяч человек",- говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 305 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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