Москвичам посоветовали в жару избегать физических нагрузок и пить воду

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильной жаре в субботу и порекомендовали оставаться дома, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а на улице пользоваться солнцезащитными средствами, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается температура +28…+30, в Подмосковье - +26…+31, что на 6-8 градусов выше, чем положено по климатической норме конца июня. Без существенных осадков. Будет ветер западных румбов, 4-9 метров в секунду.
"Врачи предупреждают: жаркая погода и душный воздух особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. Москвичам не рекомендуют выходить на улицу в самое жаркое время дня. Если же все-таки нужно покинуть помещение, то необходимо надеть светлую одежду из легких натуральных тканей и головной убор. Кроме того, важно пользоваться солнцезащитными средствами. Медики советуют избегать интенсивной физической нагрузки и пить много воды", - говорится в сообщении.