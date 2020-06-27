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Москвичам посоветовали в жару избегать физических нагрузок и пить воду
Москвичей предупредили о сильной жаре в субботу и порекомендовали оставаться дома, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а на улице... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:59
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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353
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РИА Новости
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам посоветовали в жару избегать физических нагрузок и пить воду

10:59 27.06.2020
637
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильной жаре в субботу и порекомендовали оставаться дома, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а на улице пользоваться солнцезащитными средствами, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается температура +28…+30, в Подмосковье - +26…+31, что на 6-8 градусов выше, чем положено по климатической норме конца июня. Без существенных осадков. Будет ветер западных румбов, 4-9 метров в секунду.
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"Врачи предупреждают: жаркая погода и душный воздух особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. Москвичам не рекомендуют выходить на улицу в самое жаркое время дня. Если же все-таки нужно покинуть помещение, то необходимо надеть светлую одежду из легких натуральных тканей и головной убор. Кроме того, важно пользоваться солнцезащитными средствами. Медики советуют избегать интенсивной физической нагрузки и пить много воды", - говорится в сообщении.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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