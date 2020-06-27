Москвичам посоветовали в жару избегать физических нагрузок и пить воду

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильной жаре в субботу и порекомендовали оставаться дома, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а на улице пользоваться солнцезащитными средствами, сообщается на сайте мэра столицы.

"Врачи предупреждают: жаркая погода и душный воздух особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. Москвичам не рекомендуют выходить на улицу в самое жаркое время дня. Если же все-таки нужно покинуть помещение, то необходимо надеть светлую одежду из легких натуральных тканей и головной убор. Кроме того, важно пользоваться солнцезащитными средствами. Медики советуют избегать интенсивной физической нагрузки и пить много воды", - говорится в сообщении.