В Эстонии не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1986, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1986. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 105 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 4 пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
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