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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1986, сообщил в субботу республиканский департамент... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эстония
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коронавирус covid-19, эстония, в мире

В Эстонии не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

10:58 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1986, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1986. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 105 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 4 пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
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