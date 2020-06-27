Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573550787.html
Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:52
распространение нового коронавируса
сооронбай жээнбеков
парад победы
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_5c0a94338bba90aa9c170d85f3a1244f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_9fbfa613d782135ff1079baa3b40826b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, парад победы, киргизия, в мире

Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус

10:52 27.06.2020
635
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства.
Киргизский лидер 24 июня не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. В пятницу пресс-служба президента сообщила о выявлении уже восьми инфицированных в аппарате президента.
"После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у девяти сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева анализы на наличие коронавирусной инфекции дали положительный результат", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек.
"Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011312
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСооронбай ЖээнбековПарад ПобедыКиргизияВ мире
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния