Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова , сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства.

Киргизский лидер 24 июня не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. В пятницу пресс-служба президента сообщила о выявлении уже восьми инфицированных в аппарате президента.

"После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у девяти сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева анализы на наличие коронавирусной инфекции дали положительный результат", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек.

"Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.