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Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:52
2020-06-27T10:52
распространение нового коронавируса
сооронбай жээнбеков
парад победы
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, парад победы, киргизия, в мире
БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости.
Коронавирус выявили у руководителя и восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова
, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства.
Киргизский лидер 24 июня не стал участвовать в параде Победы в Москве
в связи с тем, что у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. В пятницу пресс-служба президента сообщила о выявлении уже восьми инфицированных в аппарате президента.
"После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у девяти сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева анализы на наличие коронавирусной инфекции дали положительный результат", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек.
"Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.