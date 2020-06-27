https://ria.ru/20200627/1573550540.html
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки в Москве — 750, в Подмосковье выявили 366 инфицированных, в ХМАО — 280, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:47
2020-06-27T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество