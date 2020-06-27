Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве

"Распределение по субъектам: Москва - 750, Московская область - 366, Ханты-Мансийский АО - 280", - говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области - четыре, Севастополе - три, Чукотском автономном округе - два.