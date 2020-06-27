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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

10:46 27.06.2020 (обновлено: 12:08 27.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.
Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше семи тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 750. При этом темпы роста в столице продолжают снижаться и на сегодня они наименьшие по стране — 0,3 процента.
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
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Развеян миф о передаче коронавируса
Еще 366 инфицированных выявили в Подмосковье, 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 237 — в Иркутской области, 224 — в Санкт-Петербурге, 216 — в Свердловской области, 214 — в Нижегородской.
Меньше всего новых случаев в Чукотском автономном округе — два, в Севастополе их три, а в Еврейской автономной области — четыре.
Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились — 393 352 пациента.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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