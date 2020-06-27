МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.

Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше семи тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 750. При этом темпы роста в столице продолжают снижаться и на сегодня они наименьшие по стране — 0,3 процента.

Еще 366 инфицированных выявили в Подмосковье , 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе , 237 — в Иркутской области, 224 — в Санкт-Петербурге, 216 — в Свердловской области, 214 — в Нижегородской.

Меньше всего новых случаев в Чукотском автономном округе — два, в Севастополе их три, а в Еврейской автономной области — четыре.

Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились — 393 352 пациента.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.