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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов
Почти 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:38
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунарка (москва)
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1400x0_80_0_0_2ae9037b2260e8d1460604f64cdcf8bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов

10:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почти 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 297 пациентов, выписаны 37 пациентов, поступили 20, трое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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