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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 457 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:37
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом

10:37 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 457 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1061. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1026. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 457. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 17. В ОРИТ: 146. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписались 124 человека, поступили 82.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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