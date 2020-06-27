В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом

"Всего на лечении: 1061. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1026. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 457. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 17. В ОРИТ: 146. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.