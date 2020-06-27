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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200627/1573550258.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:35
война в сирии
идлиб (мухафаза)
ирак
турция
сирия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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идлиб (мухафаза), ирак, турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

10:35 27.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ИракТурцияСирияВ мире
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