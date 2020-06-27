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Распространение нового коронавируса
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Псковская область прошла пик распространения коронавируса
Псковская область прошла пик распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, общество

Псковская область прошла пик распространения коронавируса

10:32 27.06.2020 (обновлено: 16:01 27.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Псковская область прошла пик распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям.
"По текущим расчетам, мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идем, но Бородинское сражение позади. По итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15 процентов, а на середину текущей недели — уже 20 процентов. Важный момент — вчера количество выздоровевших превысило количество заболевших", — сказал он.
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"Эти результаты нашли отражение и в загрузке системы здравоохранения: половина коечного фонда для лечения COVID-пациентов на сегодняшний день свободна. И мы с медиками на совещании впервые обсуждали вопрос перевода ряда коечного фонда в ближайшей перспективе в обычный режим работы", — отметил Ведерников.
По данным на 26 июня, в Псковской области подтверждено 2609 случаев COVID-19. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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