Псковская область прошла пик распространения коронавируса

"По текущим расчетам, мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идем, но Бородинское сражение позади. По итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15 процентов, а на середину текущей недели — уже 20 процентов. Важный момент — вчера количество выздоровевших превысило количество заболевших", — сказал он.