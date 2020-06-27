Псковская область прошла пик распространения коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Псковская область прошла пик распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям.
"По текущим расчетам, мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идем, но Бородинское сражение позади. По итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15 процентов, а на середину текущей недели — уже 20 процентов. Важный момент — вчера количество выздоровевших превысило количество заболевших", — сказал он.
"Эти результаты нашли отражение и в загрузке системы здравоохранения: половина коечного фонда для лечения COVID-пациентов на сегодняшний день свободна. И мы с медиками на совещании впервые обсуждали вопрос перевода ряда коечного фонда в ближайшей перспективе в обычный режим работы", — отметил Ведерников.
По данным на 26 июня, в Псковской области подтверждено 2609 случаев COVID-19. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.