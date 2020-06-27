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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:29
ситуация в днр и лнр
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донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:29 27.06.2020
761
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено три мины калибром 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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