В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено три мины калибром 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.