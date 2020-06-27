https://ria.ru/20200627/1573549828.html
Москвичам рассказали, куда сообщать о поломке велосипеда в прокате
Через приложение "Помощник Москвы" теперь можно сообщить о неисправности велосипеда или станций велопроката, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:25
2020-06-27T10:25
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152085/76/1520857606_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6fcb2b6f2e98459d521ae8d3d36dd11b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Через приложение "Помощник Москвы
" теперь можно сообщить о неисправности велосипеда или станций велопроката, сообщается на сайте мэра столицы.
"В мобильном приложении "Помощник Москвы" теперь можно оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката. Воспользовавшись новыми функциями сервиса, пользователи смогут быстро сообщить о проблеме", - говорится в сообщении.
Чтобы подать заявку, нужно открыть раздел "Карта", а затем нажать на зеленую кнопку с крестиком в правом нижнем углу экрана. Появится надпись "Заявить о проблеме", и сервис предложит выбрать одну из категорий, в том числе "Велобайк".
После выбора категории пользователь может написать о проблеме и прикрепить фото станции проката с неисправным велосипедом. Приложение автоматически определит адрес и поставит отметку на карте. При описании проблемы необходимо указать номер велосипеда и станции или четко сфотографировать их.