Москвичам рассказали, куда сообщать о поломке велосипеда в прокате

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Через приложение "Помощник Через приложение "Помощник Москвы " теперь можно сообщить о неисправности велосипеда или станций велопроката, сообщается на сайте мэра столицы.

"В мобильном приложении "Помощник Москвы" теперь можно оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката. Воспользовавшись новыми функциями сервиса, пользователи смогут быстро сообщить о проблеме", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку, нужно открыть раздел "Карта", а затем нажать на зеленую кнопку с крестиком в правом нижнем углу экрана. Появится надпись "Заявить о проблеме", и сервис предложит выбрать одну из категорий, в том числе "Велобайк".