https://ria.ru/20200627/1573549784.html
В Армении выявили 662 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 23 909, еще 10 человек скончались, сообщается в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:25
2020-06-27T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, армения, в мире