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Распространение нового коронавируса
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В Армении выявили 662 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 23 909, еще 10 человек скончались, сообщается в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:25
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении выявили 662 новых случая заражения коронавирусом

10:25 27.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 23 909, еще 10 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 23 247 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 410 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 23 909 случаев коронавируса. Вылечились 12 911 пациентов. Скончались 420 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 445 пациентов, проведены 107 108 тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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